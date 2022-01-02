أرقام مؤسسة الأميرة الجوهرة الخيرية aljawharh التي تقوم بتقديم المساعدات المالية والعينية العاجلة لأهالي المملكة في خلال الأعوام الماضية، وللأميرة العديد من الايادي البيضاء في الخير وتقديم العون والدعم وخاصة في الحوادث العامة والطلبات الخاصة، حيث تشمل المؤسسة العديد من المجالات وتقبل طلبات الدعم والمساعدة من المواطنين عبر القنوات الخاصة للتواصل بها على أن يتم إرفاق المستندات اللازمة لإثبات الحاجة ويتم التواصل مع الطلبات حسب الحاجات.

أرقام مؤسسة الأميرة الجوهرة الخيرية aljawharh وتويتر تواصل المؤسسة الخيرية لطلب المساعدة

حيث تعتبر الزوجة الأخيرة للملك فهد وأم الإمر عبد العزيز بن فهد من أكبر الداعمين لفقراء الوطن داخل الأراضي السعودية، حيث كان لها الإرث الكبير من زوجها والذي قامت على ذلك بإنشاء المؤسسة الخيرية لمساعدة فقراء الوطن وفاءا لزوجها المغفور له لما له من فضل على الأمة واستمرارا في العطاء وطلب الأجر والثواب من رب العالمين حيث يكون المال مال الله.

المؤسسات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية (حكومية – خاصة)

يوجد داخل أراضي المملكة العديد من أصحاب الايادي البيضاء وأهل الخير، حيث يكون لولي العهد السعودي الفضل الأول في إطلاق مساعدات الديوان الملكي ويقوم أيضا رجال الأعمال بعمل مؤسسات خيرية خاصة يقوموا من خلالها تقديم أموال الزكاة والدعم للفقراء، ويتم اختصار عدد من المؤسسات الخيرية بالمملكة في التالي:

الديوان الملكي السعودي والذي يقوم بتقديم المبالغ المالية والمساعدات العاجلة للمديونين والغارمين كما يتم تقديم قطع أراضي مجانية لطالبي السكن بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي تقدم دعم شقة أو سيارة للمواطنين الفقراء على أن تقوم بالتواصل على منصة تويتر المؤسسة وتقوم شهريا بإعلان اسماء المقبولين في شقق مشروعات الوليد وأيضا أسماء المقبولين في الحصول على سيارة.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وهو ابن الأميرة الجوهرة ويقوم بعد والدته المغفور لها باستكمال مسيرة العطاء وتقديم الدعم المالي العاجل لأفراد وفقراء المملكة.

تكون منصة تويتر وسيلة للتواصل على https://twitter.com/aljawharh__?lang=ar.

عنوان المؤسسة الخيرية: الربيع بن أنس ،العليا – الرياض 1222.

هاتف 4629900 (11-966).

رقم الفاكس: 4629025 (11-966).

أرقام ووسائل التواصل مع مؤسسة الأميرة الجوهرة الخيرية