قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن استيلاء الجيش على السلطة في السودان في أكتوبر والعنف ضد المتظاهرين السلميين ألقيا بظلال من الشك على مستقبل العلاقة بين البلدين.
وشدد بلينكن في بيان على استعداد بلاده للرد على أولئك الذين يسعون إلى إعاقة تطلعات الشعب السوداني الرامية للوصول إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية والذين يقفون في طريق المساءلة والعدالة والسلام.
وطالب بلينكن قوات الأمن السودانية بالتوقف الفوري عن استخدام القوة "المميتة" ضد المتظاهرين واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن بلاده كانت تأمل في شراكة مع سودان ديمقراطي لكن تلك الإجراءات ألقت بظلال من الشكوك على تلك الآمال.
وعبر بلينكن عن إعجاب بلاده بشجاعة السودانيين الذين "نزلوا مرارًا وتكرارًا إلى الشوارع للمطالبة بأن تُسمع أصواتهم وأن يحقق قادتهم مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا". وأضاف "نعترف بالتضحية التي قدمها أولئك الذين فقدوا أرواحهم في البحث عن الحرية".
ودعا بلينكن قادة السودان إلى إحراز تقدم سريع في تشكيل حكومة "ذات مصداقية"؛ وإنشاء مجلس تشريعي وتشكيل هيئات قضائية وانتخابية ونقل قيادة مجلس السيادة للمدنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: إجراءات أكتوبر تهدد مستقبل العلاقة مع السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.