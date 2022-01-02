فرنسا تفرض الكمامات فى وسائل النقل على الأطفال من سن 6 أعوام

وسيتوجب على الأطفال الذين يبلغ عمرهم 6 أعوام وما فوق ارتداء الكمامة بشكل إلزامى اعتبارا من الاثنين فى وسائل النقل والسفن والطائرات وسيارات الأجرة ومحطات وسائل النقل العام والقطارات، وفق مرسوم نشر السبت فى الجريدة الرسمية.
واعتبارا من يوم الاثنين "وحتى 23 يناير 2022 ضمنا، سيمنع بيع وخدمة استهلاك الأطعمة والمشروبات خلال الرحلات" مع استثناء المطاعم الموجودة داخل السفن من الإجراء الجديد.
لكن متحدثا باسم وزارة النقل أوضح أن "الإجراء سيطبق فى الرحلات الطويلة مع تمييز كل حالة على حدة، وخصوصا بالنسبة إلى الأطفال، وبهدف السماح للأفراد بشرب الماء".
وأعلنت العديد من المناطق والمدن مثل باريس ومحيطها ومدينة ليون إعادة فرض إلزامية الكمامة اعتبارا من الجمعة 31 ديسمبر 2021.
وتسجل فرنسا حاليا أرقاما قياسية بالإصابات اليومية بكورونا، حيث وصل عددها يوم أمس الجمعة إلى 232.200.
ولن يتمكن الفرنسيون الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما ولم يتلقوا اللقاح من ممارسة الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض ووسائل النقل العام التى تربط المناطق ولم يعد إبراز نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 كافيا إلا لدخول مؤسسات الرعاية الصحية.
وحذر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى كلمته الجمعة بمناسبة العام الجديد من أن "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة".
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