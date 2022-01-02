كيفية تسجيل الطلاب الجدد “اليمنيين والسوريين” الشروط ورابط التقديم والأوراق المطلوبة

في ظل التباعد وإتخاذ الإجراءات الإحترازية المشددة بسبب متحور اوميكرون الذي يجتاح العالم كان لنظام نور الدور الأكبر في الحفاظ على التباعد من خلال إتاحته لتسجيل الطلاب الجدد ومتابعة الطلاب واولياء الامور لابنائهم والتواصل مع مدارسهم من خلال نظام نور، ومن خلال نظام نور والذي يقدم العديد من خدماته التعليمية للطلاب ولأولياء الأمور والمعلمين ولتنظيم عملية تقديم الطلاب الجدد بالمراحل التعليمية المختلفة من دور الحضانة وحتى التعليم قبل الجامعي ، وأصبح في متناول جميع أولياء الأمور، الراغبين في تسجيل أبنائهم عبر نظام نور والاستفادة من جميع الخدمات الهامة التي يقوم النظام بتوفيرها، فلم يعد هناك حاجة للذهاب لأي من مكاتب الإدارات التعليمية المتواجدة بمختلف المناطق على مستوى المملكة، في نظام نور من أبرز الأنظمة الإلكترونية التي تم إعدادها وإطلاقها من قبل وزارة التعليم بالسعودية، لتساعد الطلاب وأولياء الأمور على الحصول على مختلف الخدمات التعليمية بكل سهولة، ولا تقتصر خدمات النظام على الطلاب فقط، بل تمتد لتشمل أولياء الأمور والمعلمين بالوزارة والموظفين وجميع العناصر التابعة للمنظومة، ومن أبرز الخدمات التي يوفرها نظام نور “خدمة الإطلاع على نتائج الطلاب وتقرير الحضور وأيام الغياب ومستوى الأداء والدرجات التي حصل عليها بالاختبارات الشهرية”، ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم الكثير من خدمات منصة نظام نور كيفية تسجيل طلاب الروضة والمرحلة الابتدائية وكيفية انشاء حساب لولي الامر على نظام نور ورابط الخدمات المقدمة بنظام نور.

الخدمات التي يقدمها نظام نور للطلاب الجدد :

يقدم نظام نور العديد من الخدمات اهمها مايلي:

يتميز نظام نور بالعديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن يستفاد منها أولياء الأمور أو الطلاب وكذلك المعلمين.

بالإضافة إلى تميزه بخدمة الوصول لنتائج الطلاب الفصلية والنهائية خلال العام الدراسي.

بعد التحديث الأخير الذي شمله نظام نور يضم خدمة تنظيم وعرض قواعد البيانات للمنظومة التعليمية، حيث يضم بيانات الطلاب بجميع المدارس.

وهناك ميزات أخرى يقدمها نظام نور خدمة تسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي و مرحلة رياض أطفال

ونضيف إلى ذلك خدمة الوصول وطباعة الشهادات الخاصة بكافة الطلاب لجميع المراحل إلكترونيًا.

كيفية تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي :

يمكن تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي باى مدرسة يرغب ولى الامر تسجيل ابنه بها من خلال عدة خطوات اهمها مايلي:

ادخل على رابط منصة نور الإلكترونية.

ثم عليك بكتابة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول لحساب المستفيد المسجل على المنصة.

بمجرد الدخول يتم اختيار ايقونة قائمة تسجيل الأبناء ثم طالب جديد.

ثم عليك بكتابة البيانات المطلوبة حول الطالب (رقم الهوية – صلة القرابة)

ثم عليك بكتابة وظيفة ولي الأمر.

ثم عليك بكتابة و إدخال باقي البيانات المطلوبة.

بالإضافة إلى تحديد المدرسة التي نرغب في تسجيل الطالب بها

التأكد من رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة

مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها

تأكيد الطلب وبعد هذه الخطوة تكون عملية التسجيل قد انتهت.

الأوراق والوثائق المطلوبة لتسجيل الصف الأول:

تقدم الاوراق المطلوب رفعها للموقع لإتمام عملية التسجيل بنجاح، ضمن خطوات التسجيل والاوراق والمستندات المطلوبة كما يلي:

يشترط تقديم شهادة الكشف الطبي للطالب.

يشترط تقديم صورة من سجل العائلة.

يشترط تقديم شهادة التطعيمات الأساسية للطالب والتي تثبت حصوله على جميع التطعيمات المقررة بالدولة.

يشترط تقديم شهادة ميلاد الطالب أو سجل للعيلة.

يشترط تقديم صورة من بطاقة الإقامة أو جواز السفر وشهادة الميلاد في حالة الطلاب المقيمين.

كيفية إنشاء حساب ولي الأمر على نظام نور:

يمكن انشاء حساب لولي الأمر على نظام نور باتباع عدة خطوات كما يلي:

ادخل على رابط منصة نور الإلكترونية.

القيام باختيار ايقونة “تسجيل ولي أمر لأول مرة”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة

بمجرد اكمال هذه الخطوات يتم الدخول على القائمة الرئيسية

الضغط على ايقونة دخول.

ثم عليك بكتابة بيانات الحساب التي قمت بتعيينها للدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور.

وفي النهاية يتم الدخول على الحساب الذي انشائته.

كيفية تسجيل الطلاب بالروضة:

يجب اتباع عدة خطوات لكي يتم تسجيل طلاب الروضة كما يلي:

اولا ادخل على رابط منصة نظام نور الإلكترونية.

ثم تقوم بكتابة بيانات الدخول لحساب ولي الأمر من ” اسم المستخدم وكلمة المرور”.

ثم عليك بكتابة رمز التحقق المرئي ووالضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

ثم عليك بالدخول على ايقونة “تسجيل الأبناء”.

ثم عليك بالضغط على ايقونة “تسجيل طالب جديد”.

ثم عليك بكتابة واستكمال البيانات المطلوبة وتحديد صلة القرابة.

ثم عليك بتحديد المدرسة التي ترغب في تسجيل ابنك فيها.

ثم عليك باستكمال إدخال باقي البيانات.

ثم عليك برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم تقوم بمراجعة البيانات المدخلة للتأكد من صحتها.

ويتم استكمال باقي الخطوات وملء البيانات حتى الانتهاء من تقديم الطلب.

ضوابط وشروط التسجيل في الروضة :

للموافقة على تسجيل الاطفال بالروضة الحكومية لابد من توافر عدة شروط ومعايير تنطبق على المتقديمن ومن اهمها مايلي: