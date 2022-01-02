بوابة ناجز وزارة العدل السعودية وكيفية التقدم بطلب لزواج الفتاه أقل من 18 سنة وطريقة إعتماد عقد الزواج الكترونياً

نظرا للظروف والإجراءات التي يتم إتباعها بالمملكة للحد من إنتشار وباء اوميكرون المتحور من فيروس كورونا ورجوع إنتشاره بكثرة وبأعداد كبيرة في جميع أنحاء العالم كانت الإجراءات المشددة من قبل حكومة المملكة باتخاذ كافة التدابير للحد من إنتشار الوباء اللعين، فكانت المنصات الالكترونية خير بديل للتجمعات وإنجاز المهام والأمور الحياتية، وكانت وزارة العدل بالمملكة بالإعلان عن منصتها الالكترونية ناجز والتي تقدم الكثير من خدماتها للمواطنين المحاكم والقضايا وتسجيل الأحكام وتسجيل ورفع القضايا المختلفة أهم الانجازات على المنصة ناجز، وقد كشفت وزارة العدل السعودية عن خطوات التقدم بطلب لزواج الفتاة أقل من 18 سنة عبر بوابة ناجز، وذلك عقب موافقة الفتاة وأهلها، وأكدت وزارة العدل اليوم أنه يشترط في الطلب أن يكون مقدماً من حساب الفتاة التي تريد الزواج المبكر وليس من حساب زوجها الذي تريد الزواج منه، كما أعلنت وزارة العدل بالكشف عن طريقة اعتماد عقد الزواج عبر بوابة ناجز من خلال المأذون،وكيفية توثيقها الكترونيا يكون موضوع المقال بالخطوات واعتماد عقد الزواج عبر بوابة ناجز يتم توضيحها بالتفصيل من خلال المقال.

الخطوات المطلوبة لتقديم طلب لزواج الفتاة زواجاً مبكراً عقب موافقتها:

لكي يتم توثيق الزواج الكترونيا للفتاة الأقل من 18 سنة طلباً للزواج المبكر ومن خلال عدة خطوات اهمها مايلي:

ادخل بوابة ناجز الالكترونية.

ثم يتم اختيار ايقونة تقديم طلب صحيفة دعوى جديدة.

ثم يتم اختيار ايقونة التصنيف الرئيسي.

بعدها نختار إنهاءات.

ثم يتم اختيار ايقونة إثباتات اجتماعية من التصنيف الفرعي.

ثم نحدد نوع الدعوى.

ثم بعدها يتم الموافقة على الزواج المبكر.

وبعدها يتم كتابة وملء و استكمال تعبئة الطلب.

كما يشترط أن يكون مقدم الطلب من حساب الفتاة.

ويذكر ان اعتبار التقويم الهجري هو التقويم المعتبر.

ومن الجدير بالذكر أنه في حال إنتقال ولاية الفتاة من الوالي الشرعي للحاكم الشرعي، فيجب إتباع الخطوات التالية:

ادخل الي بوابة ناجز.

ثم يتم تقديم طلب صحيفة دعوى جديدة.

ثم يتم اختيار اثباتات من التصنيف الرئيسي.

ثم عليك باختيارإثباتات اجتماعية من التصنيف الفرعي.

ثم يتم تحديد نوع الدعوى.

ثم يتم اختيار ايقونة عقد زواج بولاية القاضي.

ثم يتم كتابة وملء كافة بيانات الطلب.

خطوات إعتماد عقد الزواج عبر بوابة ناجز:

يعتمد عقد الزواج الكترونيا عبر بوابة ناجز ومن خلال الماذون بخطوات عدة اهمها مايلي: