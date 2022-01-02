طريقة تحميل لعبة ببجي نيوستيت الجديدة 2022 بالخطوات خطوة بخطوة Pubg NewState Game New

يبحث الكثير من عشاق ألعاب الفيديو الباتل رويال عن لعبة ببجي نيوستيت هذه الأيام، حيث أنها شبه كثيرا طريقة لعب لعبة ببجي موبايل المشهورة ولكن مع وجود بعض الاختلافات في تحكمات اللعبة وظهور الشخصيات وجودة الأداء والتصاميم العالية، وتم إصدار هذه اللعبة في الحادي عشر من شهر نوفمبر لعام 2021، كما أنها تعد الجزء الثاني أو الإصدار الجديد المطور من شركة ببجي وقد قامت بنشرها شركة كرافتون وتعمل تلك اللعبة على أنظمة تشغيل الأندرويد وآي أو إس وآي باد أو إس، كما أنها من نوع ألعاب باتل رويال والبقاء وتتوفر بمنظور تصويب الشخص الثالث.

لعبة ببجي نيوستيت الجديدة 2022

هناك الكثير من أوجه التشابه بين لعبة ببجي نيوستيت وببجي موبايل حيث يتفقان في أسلوب اللعب بشكل عام فيقوم عدد 100 من اللاعبين بالهبوط على أماكن مختلفة على جزيرة واسعة أطلق عليها اسم “تروي” وتبلغ مساحتها حوالي 8كم × 8كم، وعند هبوطهم يقوم كل واحد منهم بتجميع أدوات القتال والإمدادات المطلوبة لكي يستطيعون النجاة أحياء داخل تلك الجزيرة والفوز بالمعارك والقتالات فيما بينهم حتى النهاية، حتى نهاية المباراة والبقاء حيا لتصبح آخر من بقي وتلك هي طريقة الفوز داخل المباريات الكلاسيكية في ببجي نيوستيت.

وهناك أيضا الكثير من الإضافات الجديدة والتصاميم التي تميز هذه النسخة الجديدة المطروحة من شركة ببجي مثل:

يمكن اكتساب قدرة استدعاء طائرات بدون طيار لأماكن معينة داخل خريطة الجزيرة.

ويمكن الحصول على الإمدادات من هذه الطائرات ولكن فقط بمقابل نقود أرصدة الطائرة الآلية، يمكن للاعبين إيجادها أثناء البحث عن أدوات القتال والإمدادات داخل المنازل.

كما يمكنهم أيضا وضع دروع أثناء القتال داخل المعارك لحمايتهم من أضرار اللاعبين الآخرين.

ويوجد أيضا القدرة على علاج أحد أعضاء الفريق بعد إصابته إصابة خطيرة وذلك باستعمال مسدس الإشارة الخضراء.

كما يمكن أيضا للاعبين تقديم طلب للاعب الذي يصيبوه إصابة خطيرة وإسقاطه أن ينضم إليهم.

لا توجد الكثير من الطرق لتحميل مثل هذه الألعاب الآن لأنها لا تزال جديدة على اللاعبين ولكن هناك طريقة تحميل سهلة جدا لها وذلك كالآتي: