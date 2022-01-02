“إلكترونيا” استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1443 برقم الهوية موقع وزارة الموارد البشرية السعودية hrsd.gov.sa

يزداد الطلب على الضمان الاجتماعي مع اقتراب الموعد النهائي للتقديم الضمان الاجتماعي لهذا الشهر حيث قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة عن تجديد وتحديث تعليمات وقواعد النظام الاجتماعي، التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمواطني المملكة العربية السعودية، وتعد خدمة التحقيق في حالة الضمان الاجتماعي من أهم هذه الخدمات، وذلك للحصول على معلومات حول حالة الضمان الاجتماعي في الخدمة المدنية ويرغب العديد من الأشخاص في التعرف على حالة الضمان الاجتماعي المقدمة إلى مواطني المملكة العربية المؤهلين من أجل توفير الحياة الكريمة لهم ومساعدتهم على البقاء حيث سيتمكن المواطنون من توفير الوقت والجهد باستخدام طريق إلكتروني وذلك بالذهاب إلى الموقع الرسمي للوزارة وسنتعرف على كيفية الحصول على المعلومات ومتطلبات القبول في معاش الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي الجديد المطور برقم الهوية 1443

حيث تقدم الوزارة خدمة للمسجلين فعليًا في الخدمة المدنية للتعرف على وضع الضمان الاجتماعي الخاص بهم ، ويتم ذلك أيضًا من خلال استخدام المعلومات الشخصية حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دائمًا بتحديث البيانات، باستثناء أولئك الذين ليس لديهم أي حقوق، وإضافة أشخاص جدد لضمان أن المعاش يذهب فقط إلى المواطن المستحق، واستبعاد الأشخاص غير المصرح لهم أو الذين ينتهكون معايير معينة وسنتعرف على كيفية الحصول على متطلبات القبول في معاش الضمان الاجتماعي فقد أعد مجموعة من المتطلبات التي يجب أن يفي بها كل من يقدم طلبًا إلى وزارة الموارد البشرية السعودية من أجل التسجيل نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 والحصول معاش الضمان الاجتماعي سنعرض لك الآن قائمة بالشروط التي تم الإعلان عنه أللانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443

يمكن لجميع الأشخاص المسجلين في الخدمة المدنية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية، ومعرفة حالة الطلب وذلك بضرورة تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي وإدخال رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم، بعد الانتهاء من عملية تقديم طلب المواطن للحصول على معاش الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

الضغط على صفحة الاستعلام التي تجدها واضحة أمامك.

إدخال رقم الهوية في خانة” رقم السجل المدني”.

كتابة رمز التأكيد والتحقق.

انقر فوق مربع “موافق”.

اضغط على “عرض” ستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالضمان الاجتماعي