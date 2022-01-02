البرازيل.. تسجيل أكثر من 3500 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ليرتفع بذلك مجمل الوفيات فى البلاد إلى 619105 وإجمالى الإصابات المؤكدة إلى 22 مليونا و291507.
وتشهد البرازيل جدلًا كبيرًا بشأن تطعيم الأطفال ضد كورونا، حيث يعارضه بشدة أنصار بولسونارو، رغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.
جدير بالذكر، أن البرازيل تأتى فى المركز الثانى على مستوى العالم من حيث تسجيل الوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالث تسجيلًا للوفيات بعد أمريكا والهند.
وبذلك تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.
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