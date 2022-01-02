بريطانيا تسجل أكثر من 162 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وأشارت وزارة الصحة البريطانية فى بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 13,100,458، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148,778.
يأتى ذلك بعد أن أثارت ندرة اختبارات "كوفيد-19" فى المملكة المتحدة مخاوف بشأن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، والتى أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنها ستمضى قدمًا فى الأيام الأخيرة مع عدم وجود قيود جديدة حتى العام الجديد على الأقل.
وقال بيتر أوبنشو، عضو المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة التابعة للحكومة البريطانية (نيرفتاج)، "إنه أمر مقلق للغاية حقًا".
وأضاف "نعلم المواقف التى يحدث فيها انتقال العدوى ولحسن الحظ لا أعتقد أننا نواجه نوع الإغلاق الذى كان ضروريًا للتعامل مع الوضع الذى شهدناه فى بداية هذا العام.
لكننا نعلم أن الازدحام معًا فى أماكن سيئة التهوية ، خاصة إذا كنت تصرخ على موسيقى صاخبة وما إلى ذلك، هو أمر مثالى تمامًا لانتقال هذا الفيروس شديد العدوى.
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