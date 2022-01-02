قمة الأسبوع الـ14.. موعد مباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي والقنوات الناقلة

مباراة الجيش الملكي والرجاء ، مرة أخرى يتجدد الصراع في بطولة الدوري المغربي موسم 2022/2021 ، ولحساب الأسبوع الـ14 الذي انطلق يوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 ، يستضيف ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، مساء الأحد 2 يناير 2022 ، مواجهة قوية ونارية، تعد بحق قمة مباريات الأسبوع في البطولة المغربية، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر، تجمع فريقا الرجاء والجيش الملكي وهو أحد لقاءات الكلاسيكو المغربي الشهيرة.

في السطور القادمة، سنتعرف على جميع التفاصيل وكواليس و موعد مباراة الجيش الملكي والرجاء والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الناديين في بطولة البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول للموسم الحالي، بجانب تاريخ مواجهات الجيش الملكي والرجاء في مختلف البطولات والفعاليات.

مباراة الجيش الملكي والرجاء

مرة أخرى، يجدد فريقا الرجاء والجيش الملكي الموعد مع مواجهة جديدة، بعد انتهاء ماراثون كأس العرب 2021 ، والتي ودعها المنتخب المغربي من دور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام المنتخب الجزائري المتوج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

تكتسب المباراة أهمية كبرى أيضًا، بالنسبة لفريق الرجاء، والذي يرغب في مصالحة جماهيره ولو على المستوى المحلي، بعد الخسارة في الأمتار الأخيرة أمام الأهلي المصري ، في كأس السوبر الأفريقي 2021 الأسبوع الماضي.

في البداية سنستعرض ترتيب الدوري المغربي بعد لعب مباريات الجولة الـ15 من البطولة:

نادي الجيش الملكي

نبدأ جولتنا مع أصحاب الضيافة، نادي الجيش الملكي المغربي ، الذي يقدم مستويات طيبة هذا الموسم، دفعته لمناطحة الكبار الرجاء والوداد على الصدارة.

حاليًا يحتل الزعيم المركز الثالث في الجدول برصيد 23 نقطة وصافي (6) أهداف، وهو بالمناسبة المركز المؤهل لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخلال 13 مباراة خاضها الفريق، نجح في الفوز بـ6 مباريات والتعادل في 5 أخرى، ولكن سقط الفريق في فخ الهزيمة مرتين فقط هذا الموسم ( وهو ضمن ثاني أقل عدد من الهزائم هذا الموسم بعد الوداد المتصدر الذي تلقى خسارة واحدة ).

وإليكم إجمالي نتائج نادي الجيش الملكي في الدوري المغربي حتى الجولة الـ14 من عمر المسابقة:

نادي الرجاء الرياضي

على الجانب المقابل، يدخل نادي الرجاء الرياضي المغربي ، مباراة الإثنين، ساعيًا لطي صفحة الهزيمة التي تلقاها في بطولة كانت في المتناول أمام الأهلي المصري في كأس السوبر الأفريقي.

ويتعطش نادي الشعب لثلاث نقاط غالية، ستفيده بلا شك في صراعه نحو اللقب الـ13 في تاريخه.

وعلى مدار 13 جولة خاضها الشياطين الخضر في الدوري المغربي، نجحوا في احتلال وصافة الجدول، برصيد 27 نقطة وصافي (10) أهداف.

وتمكن الرجاء خلال الموسم الحالي من تحقيق 8 انتصارات و3 تعادلات، وخسر أيضًا على غرار مضيفه الجيش الملكي، في مباراتين.

وجاءت إجمالي نتائج الرجاء الرياضي في الدوري المغربي قبل الجولة الـ14 على النحو التالي:

موعد مباراة الجيش الملكي والرجاء والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة الكلاسيكو المغربي ، مساء الإثنين، في تمام الساعة العاشرة ( 10 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9 م ) بتوقيت مصر، الثامنة والنصف ( 8 م ) بتوقيت المغرب، السابعة والنصف ( 7 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الرجاء والجيش الملكي ، فقد أسند الاتحاد المغربي لكرة القدم المهمة للحكم ياسين بوسليم.

تقوم قناة الرياضية المغربية بنقل أحداث اللقاء عبر فضائية Arryadia SD/HD التي تبث عبر العديد من الأقمار الصناعي ومن بينها القمر الصناعي المصري نايل سات.

وبشأن معلق مباراة الجيش الملكي والرجاء ، فسيتولى المغربي هشام فرج مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث قمة الدوري المغربي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على كافة تفاصيل وأسرار و موعد مباراة الجيش الملكي والرجاء والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الناديين وموقعهما في جدول الدوري المغربي ، بجانب تاريخ مواجهات الجيش الملكي والرجاء في مختلف المسابقات والبطولات.