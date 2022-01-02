وزارة التعليم السعودية تعلن جداول الحصص اليومية لكافة المراحل الدراسية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني

حددت وزارة التعليم عبر المنصة التعليمية مدرستي جداول الحصص اليومية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني ، وأعلنت العودة للدراسة يوم الأحد بعد عطلة نهاية الأسبوع، ومن الجدير بالذكر أن الدروس اليومية يتم أتاحتها عبر قنوات عين والتي تعلن الدروس من الساعة السابعة صباحاً، بالإضافة إلي القنوات التابعة لوزارة التعليم علي اليوتيوب والتي سوف ننشر رابطها عبر السطور التالية، ويمكنك متابعتنا لمعرفة المدارس التي تم تعليق الدراسة بها.

جداول الحصص اليومية

كشفت الوزارة عبر الحساب الرسمي لها بموقع التدوين تويتر جداول الحصص اليومية الذي يتم العمل به علي مدار الأسبوع الجاري، وأكدت الوزارة إن جدول الحصص للصفوف الابتدائية سيبدأ نشره من الساعة 3:30 مساءً، وسوف يتكرر على مدار اليوم للاستفادة منه، أما الصفوف المتوسطة والثانوية سيتم نشر الدروس من الساعة السابعة صباحا علي أن يُعاد طول اليوم، وكذلك يتم عرض دروس التربية الخاصة من الساعة 3:30 عصراً وتعاد على مدار اليوم.

تعليق الدراسة حضورياً بهذه المدارس

وأعلنت وزارة التعليم في أعلان سابق عن تعليق الدراسة في عشر مدارس بالمنطقة الشرقية، وحددت استمرار التعليم في هذه المدارس من خلال منصة “مدرستي” ، وتسجيل الحضور واجب وضرورة، وان الانقطاعات في جميع مناطق المملكة هذه ونبهت الوزارة من تكثيف الإجراءات الوقائية وان ذلك جاء من قبل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة من أجل سلامة الطلاب، وأعلن مجمع القفيل الجامعي ومجمع جامعة القزح التابع لجامعة الباحة عن تعليق الدراسة وستكون الامتحانات المتبقية عن بعد، كما أعلن التدريب المهني عن تعليق الدراسة غداً بالمنطقة الشرقية والتحويل عن بعد باستثناء منطقة الأحساء وحفر الباطن، وفي الوقت الحالي تم تعليق الدراسة اليوم في الدمام والخبر والقطيف والجبيل والخفجي وبقيق والنيرة ورأس تنورة.

تردد قنوات عين

ننشر تردد قناة عين للدروس فهي جزء من مجموعة القنوات التعليمية، حيث أطلقت وزارة التعليم هذه القناة من أجل شرح العديد من الدروس التعليمية لجميع الطلاب في مختلف المجالات من خلالها، حيث تعمل هذه القنوات كل فترة على تزويد الطلاب والطالبات بالمعلومات وتوصيل المعلومة الصحيحة لهم، وجاء تردد القناة علي النحو التالي:

تردد قنوات عين على قمر عرب سات



تردد 10770 استقطاب ٱفقي تردد 12437 استقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة عين على قمر نايل سات

التردد 11654 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطاء 3/4 معدل الترميز 27500

كما يمكنك من خلال الموقع الرسمي بتويتر الحصول علي جداول الحصص اليومية لكافة الفصول التعليمية. كذلك يمكنك متابعة قنوات عين عبر اليوتيوب.

منصة مدرستي جدول الحصص اليومية

وضعت الوزارة الرابط الخاص بمنصة مدرستي لمتابعة الدروس والحصص اليومية للطلاب، وأعلنت أيضًا الإجازة الرسمية لإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني والتي ستبدأ في 1443/6/3، على أن تستمر الإجازة لمدة تسعة أيام متتالية ولكن نهاية إجازة الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في 1443/8/7 الموافق العاشر من شهر مارس لعام 2022 ، والامتحانات النهائية سوف تكون من يوم 29/7/1443، وعن الآلية للامتحانات النهائية لكافة الطلاب؛ لن يتم تحديدها إذا كانت حضورية أو عن بعد ولكن حتي وقتنا الحالي، ستقام كما تم تفعيلها بالفصل الدراسي الأول للطلاب الذين تم تطعيمهم، وعن بعد للطلاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والذين لا يتلقون اللقاحات.

ومن خلال ذلك نكون قد سردنا عبر السطور السابقة جداول الحصص اليومية لكافة المراحل الدراسية بالمملكة.