كورونا يضرب ناديا ألمانيا.. إصابة 4 لاعبين ومدرب

أعلن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، أن أربعة من لاعبيه، من بينهم القائد مانويل نوير وأحد المدربين في الجهاز الفني، ثبتت إصابتهم بكوفيد-19.

وقال النادي البافاري في بيان، إن الحارس نوير سيغيب عن أول حصة تدريبية لهذا العام، والتي تم تأجيلها من 2 يناير إلى الثالث من الشهر نفسه "في ظل الوضع الوبائي الحالي".

وأشار النادي إلى أنه "ثبتت إصابة مانويل نوير وكينغسلي كومان وكورنتان توليسو وعمر ريتشاردز بفيروس كورونا".

وكشف البيان أن "اللاعبين جميعا في حالة جيدة، وكذلك مساعد المدرب دينو توبمولر، الذي ثبتت إصابته بالفيروس أيضا. جميعهم يخضعون للعزل في منازلهم"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكان العملاق البافاري قد افتقد خدمات لاعب خط الوسط يوزوا كيميتش لفترة بلغت أربعة أسابيع في ديسمبر الماضي، وذلك بعد إصابته بكورونا، ومضاعفاته على حالته الصحية.

وأشعل كيميتش جدلا واسعا في أكتوبر عندما رفض الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 لمخاوف شخصية، لكنه قال الشهر الماضي إنه سعيد بتلقي اللقاح.

ويستأنف بايرن مبارياته في "البوندسليغا" الجمعة بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ، والتي ستقام من دون حضور الجمهور بسبب تفشي الفيروس.