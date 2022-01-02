الهند تسجل 27553 إصابة جديدة بكورونا و284 وفاة

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 27553 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وسط تزايد حالات الإصابة بالسلالة أوميكرون المتحورة من كورونا.

ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الهند إلى 34.88 مليون منذ بدء الجائحة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 284 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 481770.