اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن نتائج الامتحانات النهائية openemis

اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية ، يزداد البحث من قبل طلاب الأردن عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر رابط اوبن ايمس والخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها الحصول نتائج الامتحانات النهائي في كافة المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء دولة المملكة الهاشمية الأردنية، حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم نظام إدارة المعلومات التربوية openemis-core اوبن ايمس للاطلاع على علامات الطلاب بشكل الكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل خارج المنازل حفاظا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لانتشار فيروس كورونا خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تعرفه البلاد من انتشار كثيف لكوفيد-19 في مختلف المحافظات الأردنية. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل عن الطريقة الصحيحة التي يستطيع عبرها الطلاب واوليائهم. الاطلاع على نتائج الامتحانات النهائية للمدارس الحكومية الأردن عبر منصة اوبن ايمس openemis

اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية

ازداد البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الآلاف من طلاب واوليائهم الأردن من اجل الحصول على الرابط الرسمي الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن علامات الطلاب في المدارس الحكومية ومعرفة الدرجات التي تحصلوا عليها في كافة المواد وفي جميع المراحل التعليمية المختلفة وسيتم ذلك من خلال أوبن ايمس نتائج الطلاب بعد ان تم تفعيلها من قبل وزارة التعليم في دولة الأردن.

رابط اوبن ايمس علامات الطلاب

منذ ان انتشر فيروس كورنا في مختلف المناطق الأردنية سعت وزارة التربية والتعليم الى تحديث المنظومة التعليمية واتاحت العديد من المنصات الالكترونية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن علامات الطلاب بكل سهول وبشكل الكتروني ومن ضمن هذه المنصات منصة اوبن ايمس OpenEMIS للعلامات الطلاب نظام إدارة المعلومات التربوية والتي يمكن الحصول من خلالها على النتائج النهائية للفصل الدراسي الأول 2021-2022 لكافة الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول على رابط منصة أوبن ايمس علامات الطلاب.

ثانيا: كتابة اسم المستخدم الخاص بالطالب وكلمة المرور.

ثالثا: يختار الطالب او الولي اللغة العربية ثم يسجل دخوله.

رابعا: الضغط على مربع الرمز في ملف التكوين.

خامسا: النقر على مربع أكاديمي ثم تقرير التقويم.

سادسا: انتظر قليلا وسوف وتظهر نتيجة الطالب على موقع المدارس الحكومية الأردن اوبن ايمس

الى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن كيفية الاطلاع على نتائج الامتحانات النهائية عبر منصة اوبن ايمس علامات الطلاب المدارس الحكومية الأردن.