خوفا على حركة الطيران.. أمريكا تدعو لتأجيل إطلاق شبكة «G5»

جدة - نرمين السيد - ودعا وزير النقل الأمريكى بيت بوتيجيج، ورئيس إدارة الطيران الاتحادية ستيف ديكسون، الشركتين المشغلتين للشبكة "إيه تى آند تى" و"فيريزون" إلى تأجيل الإطلاق المقرر فى 5 يناير لمدة تصل إلى أسبوعين.
كما طالب المسؤولان، الشركتين بالتوقف عن تقديم خدمة "سى باند" التجارية حول مطارات رئيسية معينة، حتى نهاية مارس المقبل، لإعطاء المطارات الوقت الكافى للقيام بالاختبارات والتحسينات والتحديثات الضرورية.
وحذرا بوتيجيج وديكسون من أن فى حالة عدم التأجيل، سيكون هناك خطر حدوث "اضطراب واسع النطاق وغير مقبول" فى الحركة الجوية، وخاصة فى الأحوال الجوية السيئة وضعف الرؤية، وقد تضطر الطائرات إلى تحويل مسارها إلى مدن أخرى أو إلغاء الرحلات.
كما أشار المسؤولان الأمريكيان إلى أن ذلك من الممكن أن يسبب تقلبات فى جميع أنحاء نظام النقل الجوى الأمريكى، حيث تتخوف إدارة الطيران الاتحادية من أن تتداخل تقنية شبكات الجيل الخامس مع بعض إلكترونيات الطائرات.
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