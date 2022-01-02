أمريكا تستبعد إثيوبيا ومالى وغينيا من برنامج «أجوا» بسبب الانتهاكات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، استبعاد إثيوبيا ومالى وغينيا من برنامج التفضيل التجارى "أجوا"، والمخصص للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وانقلابات شهدتها هذه الدول فى الآونة الأخيرة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مكتب الممثل التجارى للولايات المتحدة: "استبعدت الولايات المتحدة إثيوبيا ومالى وغينيا من برنامج التفضيل التجارى (أجوا) بسبب الإجراءات التى اتخذتها حكوماتها".

واعتبر البيان الأمريكى أن هذه الإجراءات "تمثل انتهاكا لقانون النمو والفرص فى أفريقيا (أجوا)".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن هدد فى نوفمبر الماضى، باستبعاد إثيوبيا من البرنامج بسبب ما وقع فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان فى منطقة تيجراى على يد القوات الحكومية، فى حين تم استهداف مالى وغينيا بسبب الانقلابات الأخيرة.

وأشار بيان مكتب الممثل التجارى للولايات المتحدة، إلى أن "إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ إزاء التغيير غير الدستورى فى الحكومات فى كل من غينيا ومالى، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموثقة دوليًا، والتى ترتكبها حكومة إثيوبيا وأطراف أخرى فى خضم الصراع الآخذ فى الاتساع فى شمال إثيوبيا".

وأكد بيان الممثل التجارى الأمريكى أن "كل دولة لديها معايير واضحة لانتهاج مسار نحو إعادة الوضع إلى سابق عهده، وستعمل الإدارة مع حكومات تلك الدول لتحقيق هذا الهدف".