ألمانيا تسجل 12515 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و189329 بعد تسجيل 12515 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112155 بعد تسجيل 46 وفاة جديدة.