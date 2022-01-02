رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية بالأردن 2022 جامعة البلقاء التطبيقية shamel.bau.edu.jo

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022، من أهم كلمات البحث من جانب طلاب الشهادة الجامعية المتوسطة بالأردن، حيث ينتظر نحو 8614 طالب وطالبة ممن أدوا امتحانات الشامل الدورة الشتوية 2022 بجامعة البلقاء التطبيقية، أن يتم إعلان النتائج التي طال انتظارها فقد تم الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس الموافق 23/12/2021، وتمت وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا، وقد أكد احمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، عن أن موعد إعلان نتائج الشهادة الجامعية المتوسطة سيكون هذا الأسبوع، وحرصاً منا على تقديم المعلومات الصحيحة تفصيلياً فإن موقعنا “ثقفني” يعرض عليكم الرابط الرسمي للاستعلام عن النتائج وقت ظهورها.

الدخول على وحدة التقييم والامتحانات العامة جامعة البلقاء “shamel.bau.edu.jo“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض.

رابط نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

موعد إعلان نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

قام نحو 5614 طالب في 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة بأداء الاختبارات المقررة للدورة الشتوية 2022.

وتقوم وحدة التقييم والامتحانات العامة بالجامعة بالعمل لإنجاز النتائج قبل عقد المؤتمر الصحفي لإعلانها.

في الموعد المحدد وهو خلال هذا الأسبوع مع بدايات العام الجديد.

حيث تتم عمليات التصحيح والتدقيق من خلال كوادر مدربة على ذلك حتي يحصل كل طالب على حقة، ويؤكد رئيس جامعة البلقاء على أن النتائج سيتم استخراجها إلكترونياً ضماناً لسلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا.

جامعة البلقاء التطبيقية

هي جامعة حكومية تقع في مدينة السلط التي يبعد نحو 47 كيلو متر عن العاصمة الأردنية عمان.

تم تأسيسها في أغسطس 1996 وبدأ التدريس بها في 1997 وتضم 24 كلية متنوعة.

وزارة التعليم العالي الأردنية

أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة الأردنية، وتهتم بالتعليم بالمرحلة الجامعية.

وذلك من خلال تحديث المناهج وتنفيذ طوق ووسائل حديثة في عملية التدريس.

كما كان تفعيل النظام الإلكتروني في تقديم الخدمات للطلاب له أثر جيد.

خاصةً خلال أزمة فيروس كوفيد19 الذي أثرت على العملية التعليمية في مختلف البلدان.

فكان التحول للتعليم عن بُعد هو الطريق الأمن خلال هذه الفترة، كما تهتم الوزارة بتخريج جيل متميز وقادر على خدمة البلاد بما تم اكتسابه خلال المراحل التعليمية المختلفة، بحيث تتناسب التخصصات المتاحة حالياً مع ما يحتاج إليه سوق العمل.