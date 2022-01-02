5 قتلى و21 جريحا في حادث حافلة جنوبي موسكو

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 21 آخرون بجروح في حادث حافلة جنوبي العاصمة الروسية موسكو، في ساعة مبكرة من الأحد، وفق ما أعلنت السلطات الروسية.

وقالت الوكالة الروسية الفيدرالية لمراقبة المرور البري إن الحادث وقع حوالي الساعة 02:45 بتوقيت غرينيتش في منطقة ريازان. وأضافت في رسالة على منصة تليغرام "نتيجة الحادث قتل 5 أشخاص وجرح 21" موضحة أن اثنين من الجرحى قاصران.

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