اندلاع حريق بمبنى برلمان جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم خدمات الطوارئ فى المدينة لوكالة، إن "السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا"، مضيفا أنه "لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات فى جدران المبنى".

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