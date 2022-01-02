تسليم رئاسة سويسرا لوزير الخارجية كاسيس خلال عام 2022

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يمثل كاسيس بلاده خلال العام 2022، حيث يتولى وزراء البلاد السبعة فى الحكومة السويسرية المنصب الأعلى بشكل دورى لمدة عام واحد فى كل مرة، إذ أنه خلافا لباقى الدول، ليس هناك رئيس دولة فى سويسرا، وتتولى الحكومة هذا الدور بشكل جماعى.

حيث تسلم كاسيس المنصب من الرئيس السابق، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد، جاى بارميلين، عبر الهاتف، عشية رأس السنة الجديدة.

وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال المتحدث باسم الحكومة السويسرية: "كلاهما يتفق: بالتماسك القوى سنتغلب على التحديات الناتجة عن الجائحة".

وبحسب التقارير، فمن المقرر أن تشمل أجندة كاسيس خلال 2022، علاقة سويسرا الضبابية مع الاتحاد الأوروبى مؤخرًا، ففى مايو الماضى قطعت برن المفاوضات بشأن اتفاقية إطارية لتنظيم العلاقات مع الاتحاد الأوروبى. فيما تطالب المفوضية الأوروبية سويسرا بتقديم مقترحات جديدة قبل نهاية الشهر الجارى.