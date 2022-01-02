فقدان 3 أشخاص على الأقل بعد حرائق كولورادو الأمريكية

فيما صدرت الأوامر الحكومية لـ33 الف شخص بإخلاء منازلهم فى سوبيريور ولويسفيل، واضطر العديد منهم للمغادرة بأقل المقتنيات. وأظهرت الصور والتقارير مشاهد صادمة، تحولت شوارع بكاملها إلى أكوام رماد يتصاعد منها الدخان، ودمارا شبه كامل، فيما لم يطال أي ضرر بعض المنازل.
وفى مؤتمر صحفى، أمس السبت، قال جو بيلى، قائد شرطة مقاطعة بولدر: "نحن محظوظون للغاية لعدم وجود قائمة تضم 100 مفقود. لكن للأسف لدينا ثلاثة أشخاص تأكد أنهم مفقودون".
وأوقف تساقط الثلوج يوم الجمعة انتشار الحريق، لكنه تسبب أيضًا فى تعقيد عمليات البحث عن الأشخاص المفقودين.
وقال قائد الشرطة إن "المبانى التى يعتقد أن هؤلاء الأشخاص كانوا فيها دمرت بالكامل، وهى مغطاة الآن بطبقة من الثلج" سماكتها 20 سنتم، لافتًا إلى أن الثلج ساعد فى إخماد الحرائق، لكنه أدى إلى تعقيد أعمال "التحقيق والإنقاذ وتقييم الأضرار".
وقال حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس: "كانت كارثة سريعة خلال نصف يوم، فالعديد من العائلات كان لديها بضع دقائق لحمل ما أمكنها، مثل الأطفال والحيوانات المدللة إلى السيارات، والمغادرة".
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