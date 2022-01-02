جدة - نرمين السيد - حذرت خبيرة طبية أمريكية، من أن الزيادة الكبيرة فى حجم الإصابات بمتحور أوميكرون فى الولايات المتحدة قد يغير نمط الحياة اليومية للعديد من الأمريكيين خلال الشهر الأول من العام الجديد.





وقالت الدكتورة ميجان رانى، أستاذة طب الطوارئ بكلية الصحة العامة فى جامعة براون الأمريكية، إن: "متحور أوميكرون صار موجودا فى كل مكان، وما يقلقنى خلال الشهر المقبل أن الاقتصاد الأمريكى يتجه نحو الإغلاق ليس بسبب سياسات تتخذ على مستوى الحكومة الفيدرالية أو حكومات الولايات، وإنما بسبب أن العديد من الأمريكيين صاروا مرضى". ونوهت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة كسرت الأرقام القياسية فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا 4 مرات على الأقل خلال هذا الأسبوع، حيث وصلت إلى 386 ألف إصابة يومية الجمعة الماضية حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" التى تسجل أعداد الإصابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبيرة أمريكية تحذر: أوميكرون سيغير نمط الحياة مع بدء العام الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.