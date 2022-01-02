أمريكا تجدد التزامها بدعم هايتى للتغلب على تحدياتها

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان نشرته الخارجية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، إن هايتى واجهت عدة تحديات هذا العام بداية من اغتيال الرئيس جوفينيل مويس فى 7 يوليو، وزلزال 14 أغسطس وتزايد انعدام الأمن وعمليات الاختطاف، فضلا عن جائحة عالمية خلفت مصاعب اقتصادية إضافية لجمهورية هايتى والمنطقة بأسرها.

وأكد بلينكن، أن واشنطن ستظل شريكًا ثابتًا فى الوقت الذى تسعى فيه هايتى إلى التوصل إلى إجماع واسع النطاق والتفاوض على المسار المؤدى إلى جمهورية أكثر أمنًا وازدهارًا واستقرارًا، قائلا: نحن نشجع جميع الأصوات على لعب دور فعال فى ضمان التقدم نحو الديمقراطية.

واختتم وزير الخارجية الأمريكى بيانه قائلا "بمناسبة احتفال هايتى بالذكرى الـ218 على يوم استقلالها، أبعث بتحياتى الحارة إلى شعبها وأؤكد وقوف الشعب الأمريكى إلى جانب شعب هايتى فى سعيه من أجل مستقبل أكثر إشراقًا".