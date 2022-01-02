مصرع 9 أشخاص بحريق تحت الأرض فى الصين

قالت السلطات المحلية في مدينة داليان بشمال شرق الصين، إن حريقا اندلع يوم الجمعة في منطقة تحت الأرض لسوق في المدينة، أسفر عن مصرع تسعة أشخاص.

ووقع الحادث عند الساعة 11:11 صباح الجمعة، فيما تم إخماد الحريق في الساعة الواحدة بعد منتصف ليل السبت.

وبين الضحايا التسعة رجل إطفاء لقي مصرعه أثناء مكافحة الحريق. وأصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولا تزال عملية التحقيق جارية لمعرفة ملابسات الحادث.