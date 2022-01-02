المرور يعلن إطلاق رابط حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا للرجال والنساء 1443 عبر بوابة وزارة الداخلية أبشر

أطلقت الإدارة العامة بالمرور السعودي داخل المملكة العربية السعودية عن خدمة جديدة للمواطنين متاحة إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية، ألا وهي تعلم القيادة للرجال والسيادات بشكل إلكتروني، وذلك عبر بوابة وزارة الداخلية أبشر، وبدأ الجماهير في المملكة العربية السعودية رجالًا ونساءًا بالبحث عن كل المعلومات التي تخص التقديم سواء طريقة التقديم أو رابط التقديم، وكذلك المواعيد الخاصة بالتقديم، وسوف نذكر لكم في مقالنا اليوم عبر موقعنا الإخباري ثقفني كل ما يخص تعليم القيادة في مدارس القيادة إلكترونيًا بالمملكة العربية السعودية.

حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا بالمملكة

قامت إدارة المرور العامة بالمملكة العربية السعودية بإطلاق رابط وموعد حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا أمام الرجال والسيدات من جميع أنحاء المملكة للعام 1443-2022، وبدأ المواطنين من جميع أنحاء المملكة بالتسارع مع بعضهم من أجل حجز مواعيد تعليم القيادة في مدراس القيادة بالمملكة إلكترونيًا عبر الشبكة، وقد حددت الإدارة للعامة للمرور بأن هذه الخدمة الإلكترونية سوف تكون متاحة بإذن الله أمام الجماهير السعودية رجالًا ونساءًا من أول الثلاثاء المقبل الذي يوافق هجريًا 1/6/1443، ويوافقه ميلاديًا الرابع من يناير الجاري لعام 2022، وسوف تنطلق الدورة إلكترونيًا عبر الشبكة دون الحاجة لخروج المواطنين من المنزل وتعلم القيادة، وللعلم أن إدارة المرور تستقبل الطلبات في هذا الموعد من الجميع الرجال والسيدات.

رابط حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا

أطلق المررو أمام المواطنين رابط حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا، بحيث يتعلم المواطنين القيادة عبر الشبكة، وقد كشفت هيئة المرور عن رابط خاص بها على أبشر من أجل تسجيل المواطنين لموعد لتعلم القيادة به، وتأتي خطوات التسجيل لحجز موعد على النحو التالي: