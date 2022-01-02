رابط نتائج الشامل 2022 الدورة الشتوية بجامعة البلقاء التطبيقية بالأردن

نتائج الشامل 2022، من أهم كلمات البحث التي تصدرت الوقت الحالي على محركات البحث في الأردن هي نتائج الشامل 2022، حيث يبحث طلاب الشهادة المتوسطة بالأردن عن النتائج، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج لحوالي 8614 ألف طلب وطالبة من الذين أدوا امتحانات الشامل وذلك للدورة الشتوية لعام 2022 داخل جامعة البلقاء التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والجدير بالذكر أن الطلبة والطالبات قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم الخميس الموافق الموافق الثالث والعشرون ومن شهر ديسمبر لعام 2021، وقد أدى الطلاب الامتحانات وسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وقد وضح رئيس جامعة البلقاء التطبيقية بأن الإعلان عن نتائج الشهادة الجامعية المتوسطة بالجامعة سيكون خلال هذا الأسبوع بإذن الله، .. لذا دعونا نوضح لكم الأمر بالتفصيل.

نتائج الشامل 2022

اختتمت امتحانات الشامل الدورة الشتوية بجامعة البلقاء التطبيقية يوم الخميس الماضي، وقد أعلن الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني بأنه سيتم الإعلان عن نتائج الشامل 2022 الدورة الشتوية الأسبوع القادن بإذن الله، ونوه بأن كوادر وحدة الامتحانات العامة والتققيم تم وضعها بشكل جيد، من أجل التدقيق لنتائج الطلاب وأن يحصل كل طالب على حقه بالكامل، والجدير بالذكر أن جميع النتائج يتم استخراجها إلكترونيًا عبر الشبكة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلبة والطالبات، علمًا بأن رئيس الجامعة يقوم بعقد مؤتمر صحفي ويتم فيه الإعلان عن النتيجة، وتعمل وحدة التقييم والامتحانات العامة داخل جامعة البلقاء بسرعة الانتهاء من النتيجة من أجل إعلانها على الطلبة والطالبات.

رابط الاستعلام عن نتائج الشامل 2022

بإمكان جميع الطلاب الدخول على موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة داخل جامعة البلقاء الموجود على شبكة الإنترنت، ثم الاستعلام عن نتائج الشامل 2022 بكل سهولةن وتتم عملية الاستعلام عن النتيجة على النحو التالي: