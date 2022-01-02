رابط وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية لحملة الثانوية والدبلوم “أخصائي ترفيه ومساعد إداري”

رابط وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، يتصدر البحث عبر محرك البحث الرئيسي بعد أن أعلنت الجامعة اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة بها لحملة الشهادة الثانوية العامة والدبلوم، للعمل في مدن الرياض وجدة، وحددت الجامعة رابط التقديم من خلال بوابة التوظيف الخاصة بها، وحددت الشروط العامة للتسجيل على الوظائف والخبرات المطلوبة في الوظائف، وهو ما سنقدمه من خلال موقعكم ثقفني لمتابعينا في المملكة، الباحثين عن فرص عمل جديدة في ظل عمل الحكومة السعودية، على توفير فرص عمل لشبابها المتميزين الراغبين في العمل.

مساعد إداري ثالث مكان العمل جدة المؤهل درجة الدبلوم في التربية الرياضية مع خبرة سنة أخصائي ترفيه ثاني الرياض درجة الدبلوم في التربية الرياضية مع وجود خبرة سنة أخصائي ترفيه ثاني الرياض خبرة سنة المؤهل درجة الدبلوم في التربية الرياضية خبرة سنة أخصائي ترفيه ثاني مكان العمل الرياض المؤهل درجة الدبلوم في التربية الرياضية الخبرة سنة مساعد ترفيه العمل بمدينة الرياض المؤهل الثانوية العامة الخبرة المطلوبة سنة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من بند المنشأ من نشأ مع والديه خارج البلاد أثناء خدمة الوطن.

الحصول على المؤهل العلمي المطلوبة والخبرات المطلوبة.

الشهادات العلمية من الخارج يجب أن تكون معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

يجب أن يتم إرفاق شهادات الخبرة في الوظائف مع طلب التقديم.

الشروط العامة للتسجيلموعد التسجيل في وظائف جامعة الملك سعود

أعلنت الجامعة أن التقديم عبر بوابة التوظيف متاح، بداية من اليوم الأحد 2022/01/02، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب لشغل الوظائف.

نبذة مختصرة عن جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود هي جامعة حكومية سعودية تضم عدد 24 كلية في عدة تخصصات مختلفة، أنشأة عام 2005 ويقع المقر الرئيسي لها في العاصمة الرياض، ويوجد لها فروع في محافظات جدة والأحساء، وتضم الجامعة عدد 3 مدن جامعية.