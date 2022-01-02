طالبان: لا نحتاج إلى الاعتراف الدولى بنا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، اليوم الأحد، حذر سامانغانى من عدم اعتراف المجتمع الدولى بإمارة أفغانستان الإسلامية، معتبرًا أنه سيكون لذلك عواقب وخيمة.

وقال متحدث طالبان، إن "الاعتراف بإمارة أفغانستان الإسلامية، ليست حاجة أفغانستان، لكن حاجة المجتمع الدولى، حيث أن أفغانستان عضو بالمجتمع الدولى والمشاركة السياسية مع أفغانستان ستفيد الجميع".

وتأتى تصريحات سامنغانى بعد 5 أشهر من سيطرة طالبان على أفغانستان، بينما لا تعترف أى دولة بعد بإمارة أفغانستان الإسلامية التى أعلنتها الحركة المتشددة.