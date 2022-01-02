عالم روسى: بخاخ كورونا سيكون متاحا خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وقال جينسبرج فى تصريح لوكالة "تاس" الروسية، إنه "سيكون فعالًا ضد سلالة فيروس أوميكرون الجديدة"، مضيفا أن "الاختبارات المعملية تظهر أن لقاح سبوتنيك فى المضاد لفيروس كورونا يقى من سلالة أوميكرون فى شكل الحقن العادى، وسيكون بالتأكيد فعالًا عندما يؤخذ عن طريق الأنف".

وأصدرت وزارة الصحة الروسية، فى أكتوبر 2021، تفويضًا لمركز جماليا بالمرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا على شكل بخاخ للأنف.