بسبب أوميكرون والطقس.. إلغاء 2700 رحلة طيران فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، وسوء حالة الطقس، فى إلغاء نحو 2725 رحلة طيران، اليوم الأحد، حسبما أعلن موقع "فلايت أوير" الإلكترونى.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، تشكل هذه الرحلات نصف عدد الرحلات التى ألغيت على مستوى العالم، والتى وصل عددها إلى 4618 رحلة.

كما تأخرت 6072 رحلة جوية قادمة من أو متوجهة إلى الولايات المتحدة، منذ أمس السبت، من أصل 11 ألفا و136 رحلة فى جميع أنحاء العالم.

وأشار موقع "فلايت أوير" إلى أن شركة الطيران الأمريكية الأكثر تضررًا جراء هذا التوقف، كانت شركة "سكاى ويست" التى اضطرت لإلغاء 23% من رحلاتها.

وفى الولايات المتحدة، كانت مطارات شيكاغو الأكثر تأثرًا، حيث تم إلغاء أكثر من نصف الرحلات منها وإليها بسبب تردى الأحوال الجوية، بينما يتوقع أن تهب عاصفة ثلجية فى المنطقة ليلا.

ويتوقع أن يشهد الركاب يومًا آخر معقدًا، الأحد، يوم العودة من عطلة عيد الميلاد، فقد تحدث "فلايت-أوير" عن إلغاء 1497 رحلة جوية للولايات المتحدة وحدها و2538 رحلة فى العالم.

ويشهد النقل الجوى العالمى اضطرابا شديدا بسبب أوميكرون المتحورة الشديدة العدوى لفيروس كورونا.

ويتغيب العديد من الطيارين وأفراد طاقم الطيران بسبب إصابتهم بكوفيد أو مخالطتهم مصابين به، ما يدفعهم إلى حجر أنفسهم ويضطر الشركات لإلغاء رحلات لعدم وجود عدد كاف من الموظفين.

وتوقع "فلايت أوير" أن تستمر الأزمة، اليوم الأحد، إذ ألغيت 1175 رحلة فى الولايات المتحدة، و2134 رحلة فى العالم، فيما ألغت شركات الطيران 7500 حول العالم فى عطلة نهاية الأسبوع، تزامنًا مع ليلة رأس السنة.