مصرع 5 أشخاص فى حادث مرور بـ روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال طبيب فى المركز الطبى فى منطقة سكوبين لوكالة "تاس"، إنه من بين المصابين، طفلين أصيبا بجروح خطيرة. ووفقا لشرطة المرور الإقليمية، اصطدمت حافلة نيوبلان لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية عندما كانت فى طريقها من موسكو باتجاه استراخان. وأشارت الشرطة المحلية فى بيانها، إلى أن الحافلة كانت تقل 49 راكبا عند وقوع الحادث عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب. ويجرى التحقيق حاليا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

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