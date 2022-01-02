الهند ترسل 500 ألف جرعة من لقاح كوفيد-19 إلى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان لها بحسب ما نقلته وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آى" الهندية - أن المساعدات تسلمتها "مستشفى إنديرا غاندى" فى كابول، مضيفة أنه سيتم إرسال 500 ألف جرعة أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة، سنقوم بإيصال إمدادات من القمح والمساعدات الطبية المتبقية، وفى هذا الصدد، نحن على اتصال مع الأمم المتحدة وآخرين من أجل وضع اللمسات النهائية على ما يتعلق بطرق النقل.

وكانت الهند قد تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأفغانى تشمل كميات من الحبوب كمساعدات غذائية، ومليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19، وكميات من الأدوية الضرورية.

وفى وقت سابق الشهر الماضى، أرسلت الهند 1.6 طن من المساعدات الطبية إلى أفغانستان من خلال منظمة الصحة العالمية، بحسب الوكالة.