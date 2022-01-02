بعد إندونيسيا.. زلزال قوى يضرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر "تويتر"، أوضحت الهيئة الأمريكية أن "مركز الزلزال كان على بعد 32.7 كيلومتر شرق مدينة إشكاشم"، مضيفة أن "مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 234 كيلومترا تحت سطح الأرض".
ولم تشر التقارير الواردة حول زلزال أفغانستان، بوقوع خسائر بشرية فى الأرواح أو فى المنشآت.
وفى وقت سابق لزال أفغانستان، كان علماء الرصد الزلزلى سجلوا هزة أرضية بقوة 4.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.
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