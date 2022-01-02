الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 عبر موقع جامعة البلقاء

نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 ، تستعد وزارة التعليم العالي بالأردن بالتعاون مع جامعة البلقاء خلال الساعات القليلة القادمة إلى الإعلان عن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022 وذلك للطلبة والطالبات الذين انتهوا من أداء الامتحانات يوم 23 ديسمبر الماضي، وسوف نقوم معكم من خلال المقال التالي بعرض خطوات الاستعلام عن نتائج الشامل حتى يتمكن الطلبة والطلبات من معرفة النتائج الخاصة بهم.

نتائج الشامل الدورة الشتوية 2022

أوضحت جامعة البلقاء أنه بالنسبة لامتحانات الشامل الخاصة بالدورة الشتوية والتي استمرت أسبوع كامل وانتهت يوم 23 ديسمبر الماضي، حيث أكدت الجامعة أنه قد تم الانتهاء من أعمال التصحيح، وأوضحت الجامعة أن إجمالي عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا للامتحان قد بلغ 8614 طالب وطالبة ينتموا إلى 49 كلية جامعية ومتوسطة.

رابط الاستعلام عن نتائج امتحان الشامل 2022

كانت وزارة التعليم قد شددت على جميع المتقدمين للامتحانات وكذلك الكوادر التعليمية على ضرورة اتباع المتطلبات الخاصة بالسلامة لتقليل انتشار العدوى في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى يتمكن الطلبة والطالبات من تأدية الامتحانات الخاصة بهم بصورة كاملة ودون أي تأجيل، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتائج امتحان الشامل 2022:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بجامعة البلقاء.

يتم إدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص لذلك.

يقوم الطالب بإدخال البيانات الشخصية الخاصة به.

يتم الضغط على أيقونة البحث لتظهر النتيجة فور اعتمادها.

يذكر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة،وسوف نقوم بمتابعة أخر أخبار نتائج الشامل للدورة الشتوية أولا بأول حتى يطمئن كافة الطلبة والطالبات على النتائج الخاصة بهم، ولا نزال في انتظار موعد المؤتمر الصحفي الذي سيتم الإعلان فيه عن النتائج ونسب النجاح الخاصة بهذا الامتحان.