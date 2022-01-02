جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، الدكتور سيف البدر، إن "مستشفيات الوزارة فى عموم المحافظات سجلت بعض الإصابات الطفيفة جراء الألعاب النارية، بلغت نحو 100 إصابة، خلال احتفالات رأس السنة".
وأشار البدر، إلى أن جميع المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، مضيفًا "الإصابات المسجلة لهذا العام قد انخفضت قياسًا بالأعوام السابقة.
وأعرب متحدث وزارة الصحة العراقية عن شكر الوزارة للمواطنين الملتزمين، سواء "بالتوصيات سواء الخاصة بالعيارات النارية، أو بوباء كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: الصحة تسجل 100 إصابة بالأعيرة النارية فى احتفالات رأس السنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.