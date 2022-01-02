العراق: الصحة تسجل 100 إصابة بالأعيرة النارية فى احتفالات رأس السنة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، الدكتور سيف البدر، إن "مستشفيات الوزارة فى عموم المحافظات سجلت بعض الإصابات الطفيفة جراء الألعاب النارية، بلغت نحو 100 إصابة، خلال احتفالات رأس السنة".

وأشار البدر، إلى أن جميع المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، مضيفًا "الإصابات المسجلة لهذا العام قد انخفضت قياسًا بالأعوام السابقة.

وأعرب متحدث وزارة الصحة العراقية عن شكر الوزارة للمواطنين الملتزمين، سواء "بالتوصيات سواء الخاصة بالعيارات النارية، أو بوباء كورونا".