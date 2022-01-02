جدة - نرمين السيد - أطلقت الأمم المتحدة، توجيهات تتضمن 9 خطوات للتقليل من هدر الأغذية عالمياً، خاصة أن تقديرات منظمة الأغذية والزراعة أشارت إلى فقد 14 % من كل الأغذية المنتجة على الصعيد العالمى، من مرحلة ما بعد الحصاد حتى تجارة التجزئة وغيرها، مما استدعى وضع حد للفاقد والمهدر من الأغذية فى جميع مراحل نظام الإمدادات الغذائية.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن نسبة 17% من إنتاج الأغذية فى العالم قد تم إلقاؤها أو هدرها من جانب الأسر وتجار التجزئة وقطاع الخدمات الغذائية فى عام 2019. وهذا يعادل قرابة 931 مليون طن من الأغذية. وحددت الأمم المتحدة تسعة توجيهات للتقليل من هدر الأغذية، تتمثل في: التحلى بالواقعية، تخزين الطعام بشكل صحيح، فهم الفرق بين التوسيمات المتعلقة بتاريخ الصلاحية، السماح للضيوف بخدمة أنفسهم، تجميد بقايا الطعام أو إعطائها للضيوف، جعل بقايا الطعام وجبة غداء أو عشاء اليوم التالي، تناول بقايا الطعام بالكامل قبل تحضير أطباق جديدة، التبرع بما لا تستخدمونه، استخدام بقايا الطعام فى صناعة السماد العضوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تطلق 9 توجيهات للتقليل من هدر الأغذية عالميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.