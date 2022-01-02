روسيا تتخطى 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا اليوم الأحد، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ارتفاع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 310 آلاف و518 شخصا بعد تسجيل وفاة 811 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وتابع المقر، فى بيانه، أن 26 ألفا و976 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالى الذين تعافوا من الفيروس إلى 9 ملايين و524 ألفا و39 شخصًا.
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