طيران الكويت يعلن تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الأمطار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، اليوم الأحد، تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع هطول الأمطار، مؤكدة أن حركة الملاحة الجوية تسير بصورة طبيعية فى مطار الكويت، مع تأخير فى بعض الرحلات المغادرة رغم الأمطار التى تشهدها البلاد حاليًا.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، قال سعد العتيبى، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع، والمتحدث الرسمى باسم إدارة الطيران، إن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الجو الحالية، لافتًا إلى أنه تم تفعيل خطة الطوارئ فى جميع القطاعات التشغيلية فى الطيران المدنى للتعامل مع الكميات الهائلة من الأمطار. وبحسب الوكالة، كانت هيئة الأرصاد الجوية الكويتية أعلنت أمس السبت، تأثر البلاد بأمطار متفرقة ما بين شديدة ومتوسطة، مع نشاط فى سرعة الرياح التى تصل إلة 50 كيلومتر/ الساعة، وارتفاع أمواج البحر ستة أمتار، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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