سارع واحصل على عروض كارفور مصر في الويك اند 2022

يقدم كارفور مصر عروض تبدأ من يوم الجمعة واحد وثلاثين من شهر ديسمبر إلى الأحد 2 يناير، وتتوافر العروض في جميع كارفور مصر المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ويعد كارفور واحد من أكبر السوبر ماركت المنتشرة في مصر حيث تتوافر فيه جميع ما يتعلق بالرقابة والأدوات المنزلية والكهربائية، كما يوجد عروض علي سلع مونليكس وتوشيبا وتورنيدو، وينتظر الجماهير العروض التي يقدمها كارفور مصر ويتبع سلسلة كارفور ماركت الي مجموعة الفطيم، وتم إنشاء أول فرع لكارفور في مصر في سيتي سنتر الموجود في المعادي.

عروض كارفور مصر عروض الويك اند

يقوم كارفور مصر بعمل عروض دائما وتكون شهرية واسبوعية وعيد ميلاد كارفور عروض الويك اند، حيث تكون هناك عروض على جميع الأجهزة ومختلف الماركات التي تتيح لك الاختيار من افضل الأنواع، كما يوجد عروض على شاشات التلفزيون والمكانس الكهربائية بمختلف أنواعها و بخصومات كبيرة تصل إلى 50%، ويوجد عروض على الملابس والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات والفواكه الطازجة وتستمر العروض إلى 2 يناير في جميع الفروع اوالي نفاذ الكميات

كارفور مصر عروض راس السنة الميلادية

بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة يقدم كارفور مصر خصومات هائلة علي جميع السلع الموجودة داخل المتجر في مختلف الفروع الموجودة، حيث بحث عدد كبير من الجماهير عن المحلات الخاصة بعروض كارفور مصر على جوجل للحصول علي العروض الجديد، كما يتيح كارفور مصر خدمة التوصيل اون لاين، كما يمكنك الدفع عن الفيزا أو عند الاستلام، كما يتيح خدمات القسط علي الأجهزة الكهربائية.

مجلة عروض كارفور مصر لرأس السنة الميلادية 2022

عروض كارفور للبقالة:

كل يوم لبن كامل الدسم , لافاش كيري جبنة مثلثات La vache kiri , حلواني اخوان حلاوة طحينة , دومتي عصير متنوع , كوكا كولا مشروب غازي Coca Cola , شيبسي عائلي Chipsy , إيفي بيبي حفاضات متنوعة الاحجام Evy Baby Diapers .

عروض كارفور المنظفات:

فلورا مناديل وجه Flora وكذلك فلورا مناشف مطبخ, زينة مناديل zena, سمايل بكر تواليت, بريل سائل تنظف مواعين Pril , برسيل مسحوق غسيل ملابس Persil و برسيل جيل , برسيل جيل وكذلك برسيل مسحوق اوتوماتيك, غارنييه كريم فاتح ومشرق وغسول وجه Garnier Cream Light and Face Wash.

ديتول صابون و ديتول مطهر Dettol, فانيش ملين ملابس , هاربيك منظف حمام , مولفيكس حفاضات اطفال MOLFIX , اوكسي برايت مسحوق غسيل , OXI ريفولي مناديل RIVOLI , كريستال سمن و كريستال زيت عباد شمس وايضا كريستال زيت ذرة , هلا زيت عباد شمس وكذلك هلا زيت ذرة.

عروض كارفور مصر علي الأجهزة الكهربائية:

سيتى ستارز , إل جي تليفزيون إل إي دي LG TV LED HDMI HD READY ال جي ثلاجة 12 قدم, فوجي فيلم كاميرا , FUJIFILM CAMERA , نيكون كاميرا ديجيتال , NIKON CAMERA نسكافيه كلاسيك , Nescafé classic فريش مروحة ستاند شبح fresh , نوفال مروحة ستاند , NOUVAL يونيون تك تكييف UNION TECH Air Conditon وكذلك يونيون تك غسالة ملابس UNION TECH وكذلك يونيون تك بوتاجاز 4 شعلة وكذلك يونيون تك غسالة ملابس هاف UNION TECH, سمارت مبرد مياه , SMART كريازي ديب فريزر 4 درج , KIRIAZI زانوسي غسالة ملابس 7 كيلو زانوسي ميكروويف ZANUSSI MICROWAVE عرض كارفور مصر.