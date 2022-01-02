تحديث قارينا فري فاير 2022 يأتي بجوائز حصرية Garena Free Fire للاندرويد والايفون

قارينا فري فاير من اكثر الألعاب شهرة والتي تحظى باهتمام بالغ من قبل اللاعبين حول العالم، وخاصة بعد عزوف العديد من اللاعبين عن لعبة ببجي موبايل واستحسانهم لعبة فري فاير التي باتت معشوقة الكثير، وبالتالي يمكنكم الآن البدء في تحديث فري فاير 2022 والحصول على العديد من الجوائز المختلفة، فمع بداية رأس السنة الجديدة انطلقت الكثير من العروض التشويقية للناجين في لعبة Free Fire والتي يمكنكم من خلالها حصد عدد كبير من الجوائز المتنوعة في اللعبة ويمكن أيضاً استخدام اكواد فري فاير للحصول على جوائز حصرية في العصر الجديد من اللعبة.

تحديث فري فاير 2022 للاندرويد

يمكن وبكل سهولة البدء في عملية تحديث لعبة فري فاير العصر الجديد من خلال الخطوات التالية التي نستعرضها بالتفصيل.

الدخول على متجر جوجل بلاي.

البحث عن قارينا فري فاير – العصر الجديد.

والبدء في عملية تحديث اللعبة.

وسوف يحصل المستخدم على العديد من الجوائز الحصرية التي تساعده في القضاء على خصومه أثناء لعب قارينا فري فاير خلال التحديثات الأخيرة، حيث تستمر اللعبة في التحديثات الجديدة والتي من شأنها تجعل اللعبة اكثر إثارة وقوة.

تحديث قارينا فري فاير 2022 للايفون

من خلال متجر ابل ستور يستطيع اللاعب أن يقوم بتحديث العصر الجديد للعبة Free Fire والبدء في حصد الجوائز مستغلاً بداية انطلاقة التحديث مع رأس السنة 2022 ومن خلال هذا التقرير سوف نعرض أحد جوانب تحديث فري فاير الجديد والذي يحقق قدر كبير من المتعة من عشاق هذه اللعبة.

جوائز فري فاير 2022

يأتي تصريح النخبة للمتمردين في فري فاير على قمة الجوائز لأنه يأتي بحزم مختلفة ومن بينها ( حزمة فضاء المجرة – حزمة السفينة الآلية – حزمة المدار البنفسجي وغيرها من الحزم المختلفة.

كما تم إضافة جوائز مجانية مع انطلاق تحديث فري فاير الجديد ومنها شظايا المكعب السحري وكذلك شفرة الثعلب الجليدي مع صندوق غنائم وغيرها من الجوائز التي تأتي في مطلع رأس السنة 2022.

هذا بالإضافة الى عدد كبير من جوائز قرينا فري فاير انطلاقاً من التحديثات الجديدة التي تجريها اللعبة، بعد أن اصبح هناك الملايين من اللاعبين حول العالم من مستخدمي وعشاق اللعبة.