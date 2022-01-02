اطلب قرض حتى 50 ألف ريال من شركة الأمثل للتمويل الميسر بدون بدون تحويل راتب ولا يتطلب ضامن

بعض المواطنين تحتاج الى تمويل سريع لكي تفي بمطالب الأسر والأولاد من متطلبات وسداد فواتير الكهرباء والمياة وغيرها من حاجات الأسر واليوم ومن خلال موقع ثقفنى نكتب عن تمويل شركة الأمثل والتي تقدم تمويل سريع بشروط ميسرة جدا، حيث تقدم شركة الأمثل للتمويل قرض بدون تحويل راتب لا يتطلب ضامن بقيمة 50 ألف ريال سعودي ميسرة السداد، هذه الشركة ضمن الشركات المعتمدة من البنك المركزي، وتعتبر من أفضل شركات التمويل في السعودية مضمونة جداً في الحصول على المال بصورة سهلة وميسرة، حيث تقدم الحلول المصرفية وتلبية الاحتياجات المالية مطابقة للشريعة الإسلامية، الشركة تعمل بشفافية مطلقة ومصداقية في عرض أسعار المنتجات وقيمة الرسوم الفعلية ونسب الربح السنوي، تقوم بتعريف العملاء هامش الربح وكافة الحقوق التي تكون في صورة بنود منصوصة في عقد التمويل، تعمل بتقنية رقمية سريعة في الإجراءات وتنفيذ الطلب.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول. إضافة العنوان الوطني للشخص المستفيد مع إثبات سكن ملك أو إيجار. كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 شهور. خطاب تعريف بالراتب يشمل إجمالي الدخل الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين. قد يتطلب وثائق أخرى في بعض الحالات الاستثنائية.

متاح التمويل للسعوديين فقط. يمكن لكل من الذكر أو الأنثى التقديم ويشترط أن يكون العمر كحد أدنى 21 سنة. أن يكون على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو الشركات الكبرى.

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تتميز قروض شركة الأمثل بأن لها هامش من الربح منافس وبالإضافة إلى إنه يتميز بالثبات طوال فترة القرض. من مميزات تمويل وقروض الشركة أنه بدون كفيل تصل قيمة التمويل الشخصي أو القرض المقدم عليه إلى 50 ألف ريال سعودي. إمكانية السداد على أقساط مريحة حتى 24 شهر. يتميز قرض شركة الأمثل أسرع وأسهل إجراءات مع مرونة التعامل مع كافة العملاء المستفيدين من الشركة. إمكانية السداد المبكر وفق لوائح البنك المركزي.

المستندات المطلوبة لطلب القرض: