“الأحد الممتاز” موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في قمة مباريات الأسبوع 21 للبريمرليج والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، اليوم الأحد في قمة مباريات الأسبوع 21 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، تتصدر عمليات البحث عبر محرك البحث الرئيس جوجل من قبل عشاق الكرة الانجليزية، الأقوى والأمتع على مستوى العالم في الوقت الراهن، اللقاء المنتظر سوف يحتضنه ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، وينقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، يسعى كلا الفريقين للفوز وتثبيت موقعه في المركز الثاني، خلف السيتي المتصدر الذي فاز على أرسنال بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

كان ليفربول قد أعلن عبر موقعه الرسمي، عن غياب مديره الفني يورجن كلوب عن إدارة اللقاء من الملعب، بعد خضوعه للعزل بعد التأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن النادي عن أصابة 3 لاعبين في الفريق بالفيروس ولكنه لم يكشف عن أسمائهم، لإجراء المزيد من التحاليل والتأكد من الإصابة، وكانت قد ذادت حالات الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبي البريمرليج في الفترة الأخيرة، وظهرت دعوات لتأجيل المباريات مدة أسبوعين.

16.30 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

17.30 : بتوقيت دول المغرب العربي تونس، المغرب، الجزائر.

18.30 : بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، الجمهورية الليبية.

19.30 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، الأردن، سوريا، لبنان.

20.30 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

توقيت مباراة تشيلسي وليفربول اليومالقناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز بصورة حصرية على قنوات بي إن سبورت القطرية ومباراة اليوم سوف تذاع عبر شاشة قناة بي إن بريميوم HD 1 ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 21 17 2 2 17 13:53 40 53 2 تشيلسي 20 12 6 2 18 14:43 29 42 3 ليفربول 19 12 5 2 19 16:50 34 41 4 آرسنال 20 11 2 7 18 25:33 8 35 5 وست هام يونايتد 20 10 4 6 18 27:37 10 34 6 توتنهام هوتسبير 18 10 3 5 20 20:23 3 33 7 مانشستر يونايتد 18 9 4 5 20 26:30 4 31 8 وولفرهامبتون 18 7 4 7 20 14:13 -1 25 9 ليستر سيتي 18 7 4 7 20 33:31 -2 25 10 برايتون 18 5 9 4 20 18:17 -1 24 11 كريستال بالاس 20 5 8 7 18 30:29 -1 23 12 أستون فيلا 18 7 1 10 20 28:24 -4 22 13 ساوثهامتون 19 4 9 6 19 29:20 -9 21 14 برينتفورد 18 5 5 8 20 25:21 -4 20 15 إيفرتون 17 5 4 8 21 29:21 -8 19 16 ليدز يونايتد 18 3 7 8 20 36:18 -18 16 17 واتفورد 18 4 1 13 20 36:22 -14 13 18 بيرنلي 16 1 8 7 22 24:15 -9 11 19 نيوكاسل يونايتد 19 1 8 10 19 42:19 -23 11 20 نورويتش سيتي 19 2 4 13 19 42:8 -34 10

ترتيب جدول الدوري الانجليزيتاريخ مواجهات الفريقين في الدوري

المواجهات بين الفريقين متكافئة إلي حد كبير فقد تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في 59 مباراة، حقق ليفربول الفوز في 23 مباراة، منهم 15 على ملعبه و8 على ملعب تشيلسي، بينما فاز تشيلسي في 21 مباراة، منهم 14 في ملعب ستامفور بريدج و 7 على ملعب آنفيلد.

حراسة المرمى “اليسون بيكر”.

خط الدفاع ” ترينت ألكسندر، جويل ماتيب، أرنولد، فان دايك”.

الوسط ” نابي كينا، هندرسون، فابينيو”.

الهجوم ” محمد صلاح، ساديو ماني، جوتا”.

حراسة المرمى ” إدوارد ميندي”.

الدفاع ” روديجر أنطونيو، تياجو سيلفيا، تشالوباه”.

الوسط ” ماركوس ألونسو، جورجينيو، كانتي، سيزار”.

الهجوم “لوكاكو، ماسون مونت، هافيرتز”.

المباراة تشيلسي * ليفربول البطولة الدوري الانجليزي الممتاز الموعد والتوقيت اليوم الأحد الساعة 19.30 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ستامفورد بريدج القنوات الناقلة بي إن سبورت HD 1

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