خطوات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيا 1443 عبر منصة أبشر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن خدمة حجز مواعيد تعلم القيادة إلكترونيا عبر منصة أبشر الإلكترونية، وتتيح الخدمة الجديدة للرجال والسيدات إمكانية حجز مواعيد القيادة إلكترونيا 1443 وهي الخدمة التي تبدأ في الرابع من يناير أي يوم الثلاثاء في على وجه التحديد، حيث تقدم وزارة الداخلية إمكانية تعليم القيادة من خلال منصة أبشر عبر وزارة الداخلية السعودية.

خطوات حجز مواعيد تعليم القيادة من منصة أبشر الإلكترونية

يمكن حجز موعد من أجل تعليم القيادة من منصة أبشر حسبما أعلنت الإدارة العامة للمرور من خلال إطلاق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيا عبر وزارة الداخلية أبشر بداية من الثلاثاء 01/06/1443 هجريا والموافق الرابع من يناير.

يذكر أن مواعيد حجز مدارس تعليم القيادة إلكترونيا تعد هامة لكل السعوديين، وكان الكثير من السعوديين قد طالبوا بضرورة إضافة تلك الخدمة من أجل إتاحة الفرصة لتسهيل الحصول على رخصة القيادة من خلال الإشتراك في مدارس القيادة وحجز المواعيد إلكترونيا بعدما كان الأمر لم يكن متاح للحجز.

خدمات منصة أبشر الإلكترونية

كانت الإدارة العامة للمرور عبر منصة أبشر قد أطلقت خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، وتهدف الإدارة العامة للمرور أن الهدف من طرح مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة هو تمكين الأفراد ممن يرغبوا في اقتناء اللوحات المميزة من أجل المزايدة عليها إلكترونيا والدخول فيها على المزاد سواء أكان لوحات خصوصي أو نقل خاص او دراجة نارية، ودعت منصة أبشر إلى ضرورة إنهاء كل الإجراءات عقب الفوز في المزاد من خلال منصة أبشر، وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للأشخاص الإستفادة من الخدمة من خلال منصة أبشر.

إنشاء منصة قدوم

كانت منصة أبشر قد أكدت تدشين منصة قدوم الخاصة بالقادمين الراغبين في دخول المملكة العربية السعودية من مختلف دول العالم لأسباب مختلفة، وتهدف منصة أبشر لتسهيل إجراءات دخول الأفراد من خلال المنافذ الحدودية المختلفة والعمل على تحديث كل البيانات الصحية والخاصة بفيروس كورونا قبل دخول المملكة ب 72 ساعة