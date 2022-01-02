عاجل شروط و كيفية الاشتراك فى وثيقة التأمين على المصريين العاملين والمقيمين فى الخارج وبدء التسجيل

تطبيق اول تامين على المصريين العاملين والمقيمين فى الخارج. مع بداية العام الجديد وفي أول أيام العام حيث أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن بدء تطبيق اول تامين على المصريين العاملين والمقيمين فى الخارج اعتبارا من اليوم السبت 1-1 -2022 . وقد أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد أن تطبيق التأمين يلبى احتياجات المواطنين المقيمين فى الخارج وخاصة دول الخليج حيث يعتبر المصريين فى دول الخليج الشريحة الاكبر من المصريين فى الخارج. خاصة فيما يتعلق بحدوث حالات الوفاء ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.وسوف يتم التسجيل على منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض على موقع المجمعة المصرية مع سهولة الإجراءات على هذه المنصة الالكترونية. على أن يكون قيمة قسط التأمين بمبلغ 100 جنية فى السنة.

يجب ألا يزيد عمر الراغب فى التأمين عن 65 عام.

اخطار المجمعة خلال اسبوع من طرف المؤمن عليه فى حالة وقوع حادث.

إبلاغ المجمعة من طرف من ينوب عن المؤمن عليه فى حلة الوفاء.

مع تقديم التقارير الطبية والمستندات وشهادة الوفاة فى حالة الوفاة أو وقوع حادث الى المجمعة.

يتم اخطار المجمعة فى خلال سبعة أيام من الوفاء أو وقوع حادث.

اذا تأخر المؤمن عليه او من ينوب عنه فى الإبلاغ سقط حقه فى المطالبة بالتعويض الذى ينشأ عن حادث فى حال لم يقم بتقديم العذر المقبول.

يتم الدخول على الرابط الخاص بالمجمعة المصرية للتأمين على العاملين بالخارج.

ثم الضغط على اصدار ويقة التامين على العاملين بالخارج.

يقوم الشخص بتسجيل البيانات والمعلوماتالمطلوبة منة بشكل صحيح

يقوم الشخص المقيم فى الخارج إرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل.

سوف يتلقى المواطن رسالة على البريد الاكترونى للدخول الى النظام.

بعد ذلك يقوم العامل او المقيم فى الخارج بتقديم البيانات الخاصة بة

ثم يقوم بسداد مبلغ 100 جنيه قسط التأمين عن طريقة البوابة الالكترونية لبنك مصر.

ثم الحصول على وثيقة التامين من مكتب تصاريح العمل.

شروط الاشتراك فى وثيقة التأمين على العاملين فى الخارجكيفية الاستفادة من التأمين على العاملين بالخارج

قد اكدت وزيرة الهجرة أن وثيقة التأمين تشمل المصريين جميعا فى الخارج الذين سافروا بطرق شرعية او غير شرعية.

وتم التنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للعاملين بالخارج على بدء تطبيق التأمين على المصريين المقيمين فى الخارج ابتداء من اليوم السبت 1-1-2022