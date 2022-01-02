تايلاند تعتقل 46 من مواطنى ميانمار لدخولهم الحدود بشكل غير قانونى

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن الكولونيل فييراتشاى فونج كايو، قائد فوج الفرسان الرابع، قوله إن الدورية من فرقة الفرسان الثالثة عثرت على 19 رجلاً و20 امرأة وسبعة أطفال، جميعهم من مواطنى ميانمار، فى منطقة بالقرب من بان لوانج، قرية مو 5 فى تامبون ماى نجون.
وقال إنهم تسللوا إلى تايلاند فى منطقة فانج عبر معبر حدودى طبيعى فى وقت سابق من يوم رأس السنة الجديدة، وبحسب تحقيق أولي، قال عابرو الحدود غير الشرعيين إنهم من بلدات بانجلونج ولايكا ومونج كونج فى ولاية شان الجنوبية فى ميانمار، ودفعوا أموالا لوسطاء فى ميانمار للحصول على وظائف فى شيانج ماى وبانكوك، ومن المقرر ترحيلهم بعد الخضوع للإجراءات القانونية فى مركز شرطة فانج.
وكانت الخارجية الأمريكية، قد أدانت الأسبوع الماضى، الهجمات التى شنها جيش ميانمار على مدنيين فى ولاية كاياه، وأسفرت عن مقتل العشرات بحسب تقارير، داعيةً المجتمع الدولى إلى فعل المزيد لمحاسبة المسئولين ومنع تكرار تلك الفظائع فى البلاد.
وكان قد عُثر مطلع الأسبوع الماضى فى ولاية كاياه على أكثر من 30 جثة متفحمة بينها جثث نساء وأطفال، فى عربات محروقة، وفق ما أفادت به مجموعة رصد محلية ومجموعة متمردة، متّهمين المجلس العسكرى بالمسؤولية عنه.
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