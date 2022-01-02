الخطوط الفيتنامية تشغل أول رحلة دولية منذ جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "فيتنام بلس" المحلية أن الرحلة التى تقل 121 راكبًا، هبطت من بنوم بنه بكمبوديا إلى هوشى منه فى مطار "تان سون نهات" الدولى فى المركز الاقتصادى الجنوبى مساء أمس، مما يجعلها أول رحلة دولية منتظمة تشغلها الخطوط الجوية الفيتنامية منذ تفشى الوباء.
واتبعت الرحلة، التى تحمل الرمز VN852، خطة فيتنام لإعادة فتح الطرق الجوية إلى وجهات فى الخارج بمستويات أمان عالية بدءًا من اليوم الأول من العام الجارى فى محاولة لاستئناف نقل الركاب الدولى وتعزيز الانتعاش الاقتصادى.
بعد رحلة فيتنام إلى كمبوديا، ستدير الخطوط الجوية الفيتنامية رحلات بين فيتنام واليابان فى 5 يناير الجارى وكذلك بين فيتنام والولايات المتحدة فى 9 يناير.
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