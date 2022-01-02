إسرائيل تدرس تطبيق حصانة «القطيع» لمواجهة تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، اليوم الأحد، إن زيادة الإصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" قد تؤدى إلى وصول إسرائيل إلى مناعة القطيع.

وأضاف: "هذا ممكن لكننا لا نريد الوصول إليه عن طريق العدوى، نريد أن يحدث نتيجة تطعيم الكثير من الناس

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت تسجيل 4197 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منذ مساء السبت، وحتى صباح اليوم الأحد، بعد فحص 92.503 عينة.

وبحسب الوزارة، فإن العدد التراكمى للمصابين بكورونا بلغ 1,392,144 من بينهم 31,958 حالة نشطة، بينها 110 حالات خطيرة.