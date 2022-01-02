اليمن: محافظ شبوة يفرض حالة الطوارئ فى 3 مديريات

جدة - نرمين السيد - وقال العولقى إن هذه المناطق "مسرح للعمليات والمعارك الحربية التى يخوضها رجال الجيش الوطنى اليمنى فى مواجهة الميليشيات الحوثية، من أجل تحريرها من فلول الميليشيا".

كما وجه محافظ شبوة، الفرق الهندسية المختصة لتصفية المواقع التى تم استعادتها بمديرية عسيلان، من مخلفات الحرب والألغام "التى زرعتها الميليشيات الحوثية"، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالتوجيهات، وذلك حفاظًا على أرواحهم.

وكانت قوات الجيش اليمنى تمكنت فى وقت سابق، من السيطرة على مواقع متفرقة فى مديرية عسيلان، بعد بدء العملية العسكرية لاستعادة جميع أجزاء المحافظة من قبضة الحوثيين.