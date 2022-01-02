عمل إرهابى واعتداء سافر.. البحرين تدين الهجوم الحوثى على السعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، إطلاق مليشيا الحوثى الإرهابية 3 طائرات مسيرة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن التى تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.





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